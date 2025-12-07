На автобусной остановке в Актау обнаружили тело мужчины
Мужчина страдал высоким давлением и заболеваниями сердца.
На автобусной остановке в 9-м микрорайоне Актау утром 7 декабря прохожий обнаружил мужчину без признаков жизни, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Рядом с ним лежал мобильный телефон. Очевидец позвонил по первому номеру из контактов, который принадлежал внуку мужчины.
Родственники оперативно прибыли на место и вызвали бригаду скорой помощи. Медики попытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось — врачи констатировали биологическую смерть.
Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыла полиция.
По словам родных, мужчина утром вышел в аптеку. Он на протяжении долгого времени испытывал проблемы с сердечно-сосудистой системой — страдал высоким давлением и заболеваниями сердца. Предварительной причиной смерти, по их словам, мог стать инсульт либо сердечный приступ.
Известно, что месяц назад мужчине исполнилось 64 года. Он проживал со своей матерью в 11-м микрорайоне. Его дочери, находящейся в Москве, сообщили о случившемся — она вылетает в Актау.
