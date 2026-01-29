Такая мера принята после того, как Генеральная дирекция по охране природных ресурсов и экосистем Министерства лесного хозяйства Индонезии вынесла два предупреждения о необходимости прекращения данных действий.

– Прекратить демонстрационные программы с катанием на слонах во всех учреждениях страны, где животные содержатся в неволе. Требование носит обязательный характер, – говорится в документе ведомства.

Mason Elephant Park теперь функционирует в первую очередь как приют для суматранских слонов. В настоящее время там находятся 27 таких животных, а также действует музей и образовательный центр, которые направляют свои усилия защите, сохранению и разведению слонов.

1 января 2026 года катание на слонах также прекратил Bali Zoo, после чего аналогичные меры приняли и другие центры содержания животных. Таким образом, Бали официально стал островом, свободным от туристических прогулок на слонах.