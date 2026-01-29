  • 29 Января, 13:28

На Бали запретили катать туристов на слонах

Сегодня, 11:51
АВТОР
Фото: Фото Aryo Mahendro/detikBali

В парке Mason Elephant Park на острове Бали объявили об официальном прекращении услуг катания туристов на слонах, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает портал Detik.

Такая мера принята после того, как Генеральная дирекция по охране природных ресурсов и экосистем Министерства лесного хозяйства Индонезии вынесла два предупреждения о необходимости прекращения данных действий.
 
– Прекратить демонстрационные программы с катанием на слонах во всех учреждениях страны, где животные содержатся в неволе. Требование носит обязательный характер, – говорится в документе ведомства.
Mason Elephant Park теперь функционирует в первую очередь как приют для суматранских слонов. В настоящее время там находятся 27 таких животных, а также действует музей и образовательный центр, которые направляют свои усилия защите, сохранению и разведению слонов.
 
1 января 2026 года катание на слонах также прекратил Bali Zoo, после чего аналогичные меры приняли и другие центры содержания животных. Таким образом, Бали официально стал островом, свободным от туристических прогулок на слонах.

