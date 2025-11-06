На озере Балхаш спасатели МЧС оказали помощь двум рыбакам, которые не смогли самостоятельно добраться до берега из-за неисправности моторной лодки, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл у посёлка Шашубай Карагандинской области. Мужчины оказались примерно в 16 километрах от берега и не имели связи. На помощь к ним выехала оперативная группа ОСО ДЧС, получив координаты их местоположения.

Несмотря на тёмное время суток и неблагоприятную погоду, спасатели быстро обнаружили рыбаков и доставили их на берег. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась, а неисправную лодку вернули на сушу при помощи буксировки. Благодаря оперативным действиям спасателей инцидент завершился благополучно.