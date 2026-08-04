На Балхаше запустили онлайн-сервис для поиска жилья и баз отдыха

На Балхаше заработал новый онлайн-сервис, который поможет туристам быстро подобрать жилье и базу отдыха. Платформа rentbalkhash.kz объединила в одном месте предложения баз отдыха Балхашского региона, а также объявления об аренде квартир и частных домов, что значительно упрощает подготовку к поездке.

Главное преимущество сервиса – удобный и понятный интерфейс. Пользователям больше не нужно искать варианты размещения на разных сайтах и в социальных сетях. На платформе можно сравнить предложения, ознакомиться с условиями проживания и выбрать наиболее подходящий вариант для отдыха с семьей или друзьями.

Сайт корректно работает как на компьютерах, так и на мобильных устройствах, позволяя подобрать жилье в любое время и из любого места. За несколько месяцев работы сервис уже стал востребованным среди туристов, а его разработчики продолжают расширять базу объектов и совершенствовать функционал.

Идея родилась еще во время учебы

Создателями платформы стали молодые жители Балхаша Ринат Куанышулы и Ерсултан Токен. Идея создать единый сервис для туристов появилась у друзей еще в 2024 году во время подготовки дипломной работы. Тогда они разработали первый прототип платформы, однако решили не запускать его сразу, а доработать функционал.

Спустя два года разработчики вернулись к своему проекту и весной 2026 года представили полноценную версию сайта.

По словам одного из авторов проекта Ерсултана Токена, сегодня на платформе представлены практически все базы отдыха Балхаша, а с девятью из них уже налажено сотрудничество.

«Первый вариант был лишь прототипом – сырым и недоработанным. Сейчас на сайте представлены почти все зоны отдыха Балхаша, с девятью из них мы уже сотрудничаем. Кроме того, размещены объявления об аренде квартир и частных домов. В дальнейшем планируем привлечь ещё больше партнёров, чтобы сервис стал главным онлайн-помощником для всех, кто собирается на Балхаш», – рассказал Ерсултан Токен.

Авторы проекта рассчитывают, что в будущем платформа станет главным цифровым помощником для всех, кто планирует отдых на Балхаше, объединив максимальное количество объектов размещения и туристических услуг.