На Бали возник дефицит бензина: у АЗС выстроились длинные очереди
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На индонезийском острове Бали возникли перебои с бензином. На части заправок топливо закончилось, а возле работающих АЗС образовались длинные очереди, которые местами выходят на проезжую часть и затрудняют движение, передает BAQ.KZ.
Особенно заметны перебои в туристических районах острова, в том числе в Бадунге, Куте и Южной Куте. В округе Джембрана нехватка топлива затронула 14 АЗС.
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Местная полиция связывает ситуацию прежде всего с задержками поставок. По данным правоохранителей, один из танкеров с топливом не смог вовремя прибыть к нефтебазе Sanggaran. Кроме того, объем поставок на отдельные АЗС сократился примерно на 30–40%. На доставку также влияют пробки и дорожные работы.
На некоторых станциях закончились отдельные виды бензина, а одна из АЗС в районе Джимбаран временно не работала. Водителей призвали не закупать топливо впрок и не создавать ажиотаж.
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