На высоте 2 600 метров над уровнем моря, в живописном районе Большого Алматинского озера, может появиться уникальное инженерное сооружение — самый длинный высокогорный подвесной мост, передает BAQ.KZ.

Его протяжённость составит 750 метров, и, в случае реализации проекта, он может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по длине среди мостов такого типа в горах.

Проект представлен Фондом поддержки национальных парков Казахстана и уже вызвал большой интерес у туристического и архитектурного сообщества. Однако для начала строительства требуется серьезная инвестиционная поддержка — по предварительным оценкам, на реализацию потребуется около 5 миллионов долларов США.

По задумке авторов, мост станет не просто туристическим объектом, а символом экологичного развития природных территорий, демонстрируя, как современные технологии могут сосуществовать с уязвимыми горными экосистемами. Конструкция будет разработана с учётом требований к минимальному воздействию на окружающую среду и полной интеграции в природный ландшафт.

На сегодняшний день фонд находится в активном поиске инвесторов