Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением учредить Центр цифровых инноваций ОТГ, передает BAQ.KZ.

Остановившись на значении цифровизации и искусственного интеллекта, Президент подчеркнул, что Казахстан поставил стратегическую цель – стать полностью цифровым государством.

"Для широкого внедрения ИИ мы начали подготовку квалифицированных кадров. С начала года более 400 тысяч студентов прошли специальное обучение. Кроме того, мы планируем открыть первый исследовательский университет, который будет готовить специалистов по ИИ. Казахстан готов выделить специальные гранты для молодых людей из тюркских стран, желающих обучаться в этом учебном заведении", – сообщил он.

Глава государства выдвинул ряд инициатив, которые можно реализовать в рамках Организации.