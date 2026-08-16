На берегу Алаколя нашли 50 мертвых судаков: специалисты устанавливают причину

На побережье озера Алаколь обнаружили погибшую рыбу. Специалисты рыбной инспекции провели обследование береговой линии и акватории и взяли пробы для установления причин произошедшего.

Видео с мертвой рыбой отдыхающие разместили в социальных сетях. Предположительно, кадры были сняты в районе сел Акши и Коктума.

В Алакольском отделе рыбной инспекции Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции подтвердили информацию.

«Факт действительно подтвержден. Сейчас специалисты взяли необходимые пробы воды и рыбы. Выясняются причины гибели», — сообщил руководитель отдела Азамат Молдабеков.

Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства, 14 августа сотрудники рыбной инспекции во время рейда обследовали южный и северный берега рыбохозяйственного участка «Акши-Коктума».

«В ходе осмотра места происшествия сотрудниками инспекции с береговой линии было собрано 50 экземпляров мертвой рыбы — судака», — сообщили в ведомстве.

При этом признаков массовой гибели рыбы непосредственно в акватории Алаколя специалисты не обнаружили. Одна из предварительных версий заключается в том, что погибшую рыбу могли выбросить на берег неизвестные лица.

Для выяснения обстоятельств специалисты отобрали образцы воды и погибшей рыбы. Их исследование должно показать, могла ли гибель быть связана с качеством воды, природными факторами или другими причинами.

Окончательные выводы сделают после завершения проверки.