На берегу Каспия построят санаторий за 25 млрд тенге

В Мангистауской области презентовали проект по развитию лечебно-оздоровительного туризма, передает BAQ.KZ.

20 мая аким региона Нурдаулет Килыбай провёл встречу с представителями ТОО "Tree Of Life" и зарубежной проектной компании. В ходе переговоров был представлен проект современного санаторно-курортного комплекса, который планируют построить на побережье области.

Согласно проекту, в регионе появится санаторий и лечебно-оздоровительный центр с использованием термальных вод. Разработкой концепции занималась иностранная проектная компания, ранее участвовавшая в создании крупных санаторно-курортных комплексов в Европе.

Общий объём инвестиций оценивается в 20-25 млрд тенге. Ожидается, что реализация проекта позволит повысить туристическую привлекательность региона и даст дополнительный импульс развитию лечебно-оздоровительного туризма в Мангистауской области.

Аким области отметил, что туристическая отрасль остаётся одним из приоритетных направлений развития региона.

"Проекты в сфере туризма и лечебно-оздоровительного отдыха позволяют диверсифицировать экономику региона и создавать новые рабочие места. Со своей стороны акимат области готов оказывать всестороннюю поддержку в реализации инвестиционных проектов", - заявил Нурдаулет Килыбай.

По итогам встречи стороны обсудили механизмы реализации проекта и дальнейшие направления сотрудничества.

Согласно данным сервиса ba.prg.kz, ТОО TREE OF LIFE KAZAKHSTAN зарегистрировано в Казахстане 17 октября 2012 года.

Кроме того, согласно информации из открытых источников, в Актау уже действует пляжный курорт Tree of Life, расположенный на побережье Каспийского моря в 25 километрах от города. На территории комплекса работают гостиница, виллы и бунгало, а также аквапарк с бассейнами и водными аттракционами. Курорт позиционируется как центр семейного и оздоровительного отдыха на побережье Каспия.