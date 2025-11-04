  • 4 Ноября, 04:09

На берегу Каспия в Мангистау нашли мёртвых тюленей

Шесть туш животных выбросило волнами в районе посёлка Баутино.

Фото: pxhere.com

На побережье Каспийского моря в Мангистауской области обнаружены тела мёртвых тюленей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам местных жителей, тревожную находку сделали в районе посёлка Баутино.

Очевидцы сообщили, что на берегу лежали шесть туш, на двух из них были замечены рыболовные сети. На предоставленных снимках видно, что тюлени находятся в разной степени разложения.

Причины гибели животных пока не установлены.

