На берегу реки Урал загорелся камыш
Очаг возгорания находился в труднодоступной местности.
31 Октября 2026, 08:54
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31 Октября 2026, 08:5431 Октября 2026, 08:54
86Фото: Pixabay.com
Ночью в городе Атырау, на расстоянии около 6 километров от села Дамба, произошло возгорание камышовой растительности на берегу реки Урал.
По прибытии пожарных подразделений установлено, что очаг возгорания находится в труднодоступной местности, где отсутствуют подъездные пути для специальной пожарной техники.
В связи с особенностями местности для доставки личного состава к месту пожара были задействованы плавсредства. Сотрудники МЧС организовали работы по тушению возгорания и не допустили его дальнейшего распространения.
В результате принятых оперативных мер пожар ликвидирован на общей площади 1 гектар.
Пострадавших нет.
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