На берегу реки Урал загорелся камыш

Ночью в городе Атырау, на расстоянии около 6 километров от села Дамба, произошло возгорание камышовой растительности на берегу реки Урал.

По прибытии пожарных подразделений установлено, что очаг возгорания находится в труднодоступной местности, где отсутствуют подъездные пути для специальной пожарной техники.

В связи с особенностями местности для доставки личного состава к месту пожара были задействованы плавсредства. Сотрудники МЧС организовали работы по тушению возгорания и не допустили его дальнейшего распространения.

В результате принятых оперативных мер пожар ликвидирован на общей площади 1 гектар.

Пострадавших нет.