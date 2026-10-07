На бесплатное лекарственное обеспечение в Казахстане направлено около 1,3 трлн теңге

За последние семь лет на обеспечение граждан Казахстана бесплатными лекарственными препаратами направлено около 1,3 трлн теңге. В среднем ежегодно необходимые медикаменты за счет государства получали порядка 3,3 млн пациентов.

При этом система лекарственного обеспечения продолжает расширяться. С 2019 по 2025 год объем финансирования вырос более чем в три раза — с 83 млрд до 272,9 млрд теңге. Одновременно увеличилось и количество получателей: с 2,5 млн до 3,4 млн человек.

В 2026 году на закуп лекарственных средств и медицинских изделий предусмотрено 584,1 млрд теңге. Это на 9,6% больше показателя предыдущего года.

Одним из направлений работы Министерства здравоохранения остается оптимизация закупок и снижение стоимости препаратов. В результате пересмотра цен удалось снизить стоимость 66 отечественных лекарственных средств, что позволило сэкономить 10,3 млрд теңге бюджетных средств.

Продолжается и расширение прямых контрактов с производителями. Если в 2025 году по данной схеме закупалось 182 наименования лекарственных средств и медицинских изделий, то в 2026 году их количество увеличилось до 404.

Дополнительные возможности для обеспечения пациентов необходимыми препаратами открывает сотрудничество с международными организациями. В текущем году через ПРООН, ЮНИСЕФ и международные механизмы противодействия туберкулезу планируется приобрести 32 наименования лекарственных средств. Для сравнения, годом ранее таких позиций было 23.

Таким образом, развитие системы закупок идет сразу по нескольким направлениям — от расширения финансирования и снижения цен до увеличения числа прямых контрактов и использования международных механизмов закупок.

Основная задача этих изменений — обеспечить стабильные поставки необходимых препаратов, рационально использовать бюджетные средства и расширять доступ населения к бесплатному лечению.