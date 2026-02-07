На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв
В результате погибли пять человек.
Сегодня, 17:12
92Фото: Pixabay.com
В результате взрыва на предприятии в провинции Шаньси на Севере Китая погибли пять человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.
Взрыв произошел рано утром в субботу на предприятии биотехнологической компании "Цзяпэн".
"Спасатели обнаружили тела пятерых рабочих, заблокированных под завалами", - сообщает агентство.
Ведётся расследование причин взрыва.
