На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв

В результате погибли пять человек.

Сегодня, 17:12
Фото: Pixabay.com

В результате взрыва на предприятии в провинции Шаньси на Севере Китая погибли пять человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

Взрыв произошел рано утром в субботу на предприятии биотехнологической компании "Цзяпэн".

"Спасатели обнаружили тела пятерых рабочих, заблокированных под завалами", - сообщает агентство.

Ведётся расследование причин взрыва.

