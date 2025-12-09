На бирже зафиксировали скачок курса доллара сразу на 5,5 тенге
Тенге теряет позиции.
Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже вновь продемонстрировал заметный рост, передает BAQ.KZ.
По итогам торгов 9 декабря американская валюта укрепилась до 514,74 тенге, подорожав за сутки сразу на 5,53 тенге. Такая динамика стала одной из наиболее ощутимых за последнюю неделю и усилила интерес участников рынка к дальнейшему движению валютных котировок.
На фоне биржевого роста обменные пункты по стране также обновили свои ценники. В среднем доллар покупают по 517–519 тенге, а продают по 520–521 тенге. Курсы евро держатся в диапазоне 599–600 тенге при покупке и 603–605 тенге при продаже. Стоимость российского рубля составляет 6,56–6,65 тенге при покупке и 6,68–6,72 тенге при продаже.
Эксперты отмечают, что колебания на валютном рынке могут быть связаны с внешними экономическими факторами и динамикой мировых цен на сырьевые товары.
