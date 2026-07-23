На большей территории Казахстана пройдут дожди 23 июля

Как передает "Казгидромет", в Астане облачно, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +23...+25°C.

В Алматы облачно, дождь, гроза, ветер 3-8, днём порывы 13 м/с. Температура ночью +18...+20°C, днём +27...+29°C.

В Шымкенте облачно, дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днём +30...+32°C.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днём +32...+34°C.

В Актобе ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днём +30...+32°C.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер ночью 2-7, днём 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днём +36...+38°C.

В Жезказгане облачно, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днём +25...+27°C.

В Караганде облачно, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +22...+24°C.

В Кокшетау переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днём +25...+27°C.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +29...+31°C.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днём +28...+30°C.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днём +34...+36°C.

В Павлодаре облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, днём порывы до 15-20, порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днём +27...+29°C.

В Петропавловске облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днём +27...+29°C.

В Семее облачно, дождь, гроза, ветер 5-10, днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днём +27...+29°C.

В Талдыкоргане облачно, дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +29...+31°C.

В Таразе облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +30...+33°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днём +33...+35°C.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +33...+35°C.

В Усть-Каменогорске облачно, дождь, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +28...+30°C.