На Бозжыре началось строительство визит-центра

В Мангистауской области продолжается строительство визит-центра на территории урочища Бозжыра — одной из самых известных природных достопримечательностей региона. Первые кадры строительных работ появились в социальных сетях, сообщили в областном акимате.

Как сообщает Lada.kz, проект реализуется в рамках развития туристической инфраструктуры региона и, как ожидается, будет завершен до конца 2026 года. Концепция объекта была ранее представлена общественности в поселке Кендерли.

Согласно проекту, на территории комплекса планируется создать современную инфраструктуру для туристов с учетом экологических требований и принципов устойчивого развития. В состав визит-центра войдут этно-кофейня, зоны отдыха, глэмпинг и пространства с элементами национального дизайна.

Особое внимание уделено минимизации воздействия на окружающую среду. Для строительства предусмотрено использование легкосборных конструкций без капитального фундамента. Здание разместят на специальных опорах, высота которых будет варьироваться в зависимости от особенностей местного рельефа.

Также проект предусматривает применение солнечных панелей, систем биологической очистки сточных вод и раздельного сбора отходов.

По данным акимата, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано около 30 новых рабочих мест, при этом большинство сотрудников планируется привлекать из числа местных жителей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать развитию малого бизнеса и расширению возможностей для сбыта продукции сельхозпроизводителей близлежащих населенных пунктов.

Генеральный директор компании Pana Asia Сауле Джанабаева отметила, что создание современных туристических объектов является важным условием для дальнейшего развития отрасли в регионе. По ее словам, новая инфраструктура позволит сделать посещение Бозжыры более комфортным и привлекательным для туристов.

Ожидается, что после завершения строительства визит-центр станет одной из ключевых точек приема гостей Мангистауской области и поможет объединить развитие туризма с сохранением уникального природного наследия региона.