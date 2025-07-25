На Бухтарме задержали браконьеров с 700 кг рыбы
Ущерб природе оценивается в пять миллионов тенге
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Пятеро жителей Восточно-Казахстанской области задержаны за незаконный вылов рыбы в запретной зоне Бухтарминского водохранилища, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью регионального департамента полиции.
Во время рейда стражи порядка изъяли лодки, автомобили и прицепы, использованные нарушителями для транспортировки улова. Общий вес добычи составил 733 килограмма. Среди выловленных видов — сазан, щука, судак, карась и лещ. По предварительной оценке, ущерб экосистеме превышает пять миллионов тенге.
В отношении задержанных начато досудебное расследование. Полиция напоминает: незаконная рыбалка — это не просто нарушение, а прямой урон природе, за который предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
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