Пятеро жителей Восточно-Казахстанской области задержаны за незаконный вылов рыбы в запретной зоне Бухтарминского водохранилища, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью регионального департамента полиции.

Во время рейда стражи порядка изъяли лодки, автомобили и прицепы, использованные нарушителями для транспортировки улова. Общий вес добычи составил 733 килограмма. Среди выловленных видов — сазан, щука, судак, карась и лещ. По предварительной оценке, ущерб экосистеме превышает пять миллионов тенге.

В отношении задержанных начато досудебное расследование. Полиция напоминает: незаконная рыбалка — это не просто нарушение, а прямой урон природе, за который предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.