В июле 2025 года в Казахстане на учет было поставлено 169,9 тыс. автотранспортных средств, из них 153,5 тыс. — легковые автомобили, 9,8 тыс. — грузовые, 1,6 тыс. — автобусы, 5 тыс. — мототранспорт, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 1 августа 2025 года в стране зарегистрировано 6 629 тыс. транспортных средств. Легковые автомобили составляют 86,7% от общего числа, грузовые — 9,5%, автобусы — 1,8%, мототранспорт — 2%.

Большинство казахстанских автомобилей передвигаются на бензине (82,1%), 7,1% — на смешанном топливе, 7% — на дизельном. Электромобили составляют лишь 0,3% (20 775 единиц).

Самая крупная группа в автопарке — автомобили с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см (37,5%). Наибольшее их количество зарегистрировано в Алматинской области (259,3 тыс.), Алматы (248,9 тыс.) и Астане (196,5 тыс.).