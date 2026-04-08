В Бишкеке в рамках чемпионата Азии состоялись первые полуфиналы в соревнованиях по женской борьбе, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

8 апреля до этой стадии дошли две представительницы сборной Казахстана.

В весе до 50 килограммов Марал Танирбергенова досрочно уступила олимпийской чемпионке Юи Сусаки (Япония).

Гульмарал Еркебаева, выступающая в категории до 76 килограммов, в своем полуфинале потерпела поражение от Даваанасан Энх-Амарт (Монголия).

Таким образом, обе спортсменки будут бороться за третье место. Схватки пройдут 9 апреля.

Также в этот день состоится утешительный раунд. От Казахстана в нем примет участие Елена Шалыгина (до 68 кг)