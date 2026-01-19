В 2025 году контакт-центр "КазАвтоЖола" обработал более 1 млн обращений от водителей республиканских дорог, передает BAQ.KZ.

Основные жалобы касались состояния дорожного полотна, буксировки сломавшихся автомобилей, оплаты платных участков и других сопутствующих вопросов.

Для удобства пользователей контакт-центр использует интерактивное голосовое меню (IVR), которое автоматически обработало 298 134 обращения. Операторы ответили на 689 539 звонков, а через социальные мессенджеры поступило 81 533 обращения.

Наибольшее количество жалоб поступило из Акмолинской, Туркестанской и Жамбылской областей. Все обращения были рассмотрены в установленные регламентом сроки.

Контакт-центр 1403 продолжает работать для оперативного информирования водителей и поддержки безопасности на дорогах страны.