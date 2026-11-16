На что казахстанцы берут кредиты: неожиданные цифры от финрегулятора

Казахстанцы чаще всего берут потребительские кредиты на ремонт и обустройство жилья, покупку крупной бытовой техники и одежды. На строительные материалы и мебель приходится 32,3% беззалоговых потребительских кредитов. Об этом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

По данным агентства, за первые девять месяцев 2026 года основную долю потребительского кредитования населения составили беззалоговые займы.

Структура выданных кредитов выглядит следующим образом:

Беззалоговые потребительские кредиты – 83,8%;

Автокредиты – 12,1%;

Залоговые потребительские кредиты – 4,1%.

Что казахстанцы чаще всего покупают в кредит?

Согласно данным банков второго уровня, больше всего беззалоговых потребительских кредитов приходится на улучшение жилищных условий. Речь идёт о покупке строительных материалов и мебели. Доля таких займов составляет 32,3%.

На втором месте – крупная бытовая техника. На её покупку приходится 12,9% кредитов.

Ещё 8,7% займов казахстанцы оформляют на одежду и обувь.

Кредиты на автомобильные товары занимают 6,8%. В эту категорию входят шины, запчасти, аксессуары и другие товары для автомобилей.

На покупку смартфонов, мобильных телефонов и планшетов приходится 6,1% кредитов.

Берут ли казахстанцы кредиты на образование и лечение?

В статистике агентства отдельно указаны займы на образование, медицинские услуги и путешествия.

Их доли распределились следующим образом:

Образование – 3,8%;

Путешествия – 3,7%;

Товары для дома – 2,9%;

Здравоохранение – 2,6%.

На остальные категории приходится 23,1% кредитов.

В агентстве уточнили, что эти данные отражают структуру беззалоговых потребительских кредитов, выданных банками второго уровня. При расчёте не учитывались займы, выданные наличными, а также кредиты на рефинансирование.

Самая большая доля беззалоговых потребительских кредитов приходится на ремонт и обустройство жилья. На втором месте – покупка крупной бытовой техники.