На что казахстанцы берут кредиты: неожиданные цифры от финрегулятора
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанцы чаще всего берут потребительские кредиты на ремонт и обустройство жилья, покупку крупной бытовой техники и одежды. На строительные материалы и мебель приходится 32,3% беззалоговых потребительских кредитов. Об этом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.
По данным агентства, за первые девять месяцев 2026 года основную долю потребительского кредитования населения составили беззалоговые займы.
Структура выданных кредитов выглядит следующим образом:
-
Беззалоговые потребительские кредиты – 83,8%;
-
Автокредиты – 12,1%;
-
Залоговые потребительские кредиты – 4,1%.
Что казахстанцы чаще всего покупают в кредит?
Согласно данным банков второго уровня, больше всего беззалоговых потребительских кредитов приходится на улучшение жилищных условий. Речь идёт о покупке строительных материалов и мебели. Доля таких займов составляет 32,3%.
На втором месте – крупная бытовая техника. На её покупку приходится 12,9% кредитов.
Ещё 8,7% займов казахстанцы оформляют на одежду и обувь.
Кредиты на автомобильные товары занимают 6,8%. В эту категорию входят шины, запчасти, аксессуары и другие товары для автомобилей.
На покупку смартфонов, мобильных телефонов и планшетов приходится 6,1% кредитов.
Берут ли казахстанцы кредиты на образование и лечение?
В статистике агентства отдельно указаны займы на образование, медицинские услуги и путешествия.
Их доли распределились следующим образом:
-
Образование – 3,8%;
-
Путешествия – 3,7%;
-
Товары для дома – 2,9%;
-
Здравоохранение – 2,6%.
На остальные категории приходится 23,1% кредитов.
В агентстве уточнили, что эти данные отражают структуру беззалоговых потребительских кредитов, выданных банками второго уровня. При расчёте не учитывались займы, выданные наличными, а также кредиты на рефинансирование.
Самая большая доля беззалоговых потребительских кредитов приходится на ремонт и обустройство жилья. На втором месте – покупка крупной бытовой техники.
Самое читаемое
- Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трёхстороннюю встречу в Китае
- Развод сооснователя Nvidia может обойтись ему более чем в $70 млрд
- Microsoft назвала причину масштабного сбоя своих сервисов
- Три пары близнецов появились на свет за два дня в Мангистау
- Казахстан запустил уникальный для Центральной Азии комплекс лечения рака