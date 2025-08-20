АО "Жасыл даму" профинансировало проекты на сумму свыше 8,5 млрд тенге, направленные на защиту лесов и развитие материальной базы организаций по охране животного мира, передает BAQ.KZ.

Более 6,19 млрд тенге выделено на приобретение системы раннего обнаружения лесных пожаров.

Программно-аппаратный комплекс внедрён в ряде регионов:

Акмолинская область – КГУ "Куйбышевское УЛХ", "БукпаУЛХ", "Акколь УЛХ", "Красноборское УЛХ", "Кенеское УЛХ";

Астана – РГП на ПХВ "Жасыл Аймак";

Костанайская область – РГУ "Наурзумский ГПЗ".

Система обеспечивает круглосуточный мониторинг состояния лесов и позволяет оперативно выявлять очаги возгорания, что значительно снижает ущерб в пожароопасный сезон.

Кроме того, за счёт средств утильплатежей "Жасыл даму"" направило 2,41 млрд тенге на укрепление материальной базы природоохранных организаций.

Закуплена отечественная техника, соответствующая экологическим стандартам: полноприводные внедорожники, грузовые автомобили повышенной проходимости, включая рефрижераторы-тушевозы, колесные трактора с навесным оборудованием.

Вся техника уже передана организациям, занимающимся охраной, воспроизводством и использованием животного мира.