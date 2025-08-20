На что потрачены 8,5 млрд тенге от утильсбора?
В Казахстане продолжается усиление природоохранных мер.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АО "Жасыл даму" профинансировало проекты на сумму свыше 8,5 млрд тенге, направленные на защиту лесов и развитие материальной базы организаций по охране животного мира, передает BAQ.KZ.
Более 6,19 млрд тенге выделено на приобретение системы раннего обнаружения лесных пожаров.
Программно-аппаратный комплекс внедрён в ряде регионов:
- Акмолинская область – КГУ "Куйбышевское УЛХ", "БукпаУЛХ", "Акколь УЛХ", "Красноборское УЛХ", "Кенеское УЛХ";
- Астана – РГП на ПХВ "Жасыл Аймак";
- Костанайская область – РГУ "Наурзумский ГПЗ".
Система обеспечивает круглосуточный мониторинг состояния лесов и позволяет оперативно выявлять очаги возгорания, что значительно снижает ущерб в пожароопасный сезон.
Кроме того, за счёт средств утильплатежей "Жасыл даму"" направило 2,41 млрд тенге на укрепление материальной базы природоохранных организаций.
Закуплена отечественная техника, соответствующая экологическим стандартам: полноприводные внедорожники, грузовые автомобили повышенной проходимости, включая рефрижераторы-тушевозы, колесные трактора с навесным оборудованием.
Вся техника уже передана организациям, занимающимся охраной, воспроизводством и использованием животного мира.
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Особый статус: как меняется роль учителя в Казахстане
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной