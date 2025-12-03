В селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области открылся новый медицинский пункт, построенный за счёт средств, возвращённых в государственный фонд из активов, изъятых у коррупционеров. Общая стоимость объекта составила 132 млн тенге, из которых 65 млн выделено из Специального государственного фонда, передает BAQ.KZ.

Новое здание площадью более 150 кв. м рассчитано на 25 посещений в смену и обеспечит своевременной медицинской помощью свыше 300 жителей села. Медпункт оснащён современным оборудованием, а при строительстве особое внимание уделено инклюзивности и доступу маломобильных групп населения.

Открытие объекта повышает доступность первичной медико-санитарной помощи и улучшает условия труда медицинских работников. Всего в Актюбинской области за счёт средств фонда, сформированного из возвращённых активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения: 5 объектов уже введены в эксплуатацию, строительство шести продолжается.

По всей стране на строительство и модернизацию объектов здравоохранения в 2024–2025 годах направлено 144,2 млрд тенге. За 2022–2025 годы в рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 813 медицинских учреждений, из которых 620 — объекты первичной медико-санитарной помощи.

Развитие современной сети медучреждений позволило улучшить показатели здоровья населения: раннее выявление онкологических заболеваний выросло до 32,6%, функционирование 83 инсультных центров увеличило долю тромболизиса до 6%, а новые специализированные центры повысили доступность реабилитационной помощи для детей.

Комплексные меры положительно сказались на ожидаемой продолжительности жизни сельских жителей, которая по итогам 2024 года достигла 74,2 лет.