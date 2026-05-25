На дне Аральского моря появился "зелёный щит"

Экологическая катастрофа Аральского моря остаётся одной из самых серьёзных проблем Центральной Азии. Сегодня площадь высохшего дна достигает около 6 миллионов гектаров, почти половина этой территории находится в Казахстане.

Полностью восстановить Арал уже невозможно, поэтому основной акцент сделан на предотвращении дальнейшего опустынивания. Для этого на осушенном дне создают масштабный "зелёный щит" из саксаула и других устойчивых растений.

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева к 2025 году в Приаралье должны были озеленить 1,1 миллиона гектаров. Эта задача уже выполнена: за 2021-2025 годы лесомелиоративные работы охватили более 1 млн 117 тысяч гектаров, а в 2026 году зелёный фонд увеличился ещё на 116 тысяч гектаров.

За время реализации программы лесоводы засеяли тысячи тонн семян саксаула и солеустойчивых растений, а также высадили более 53 миллионов сеянцев.

Главным растением для восстановления региона стал чёрный саксаул. Его мощные корни укрепляют почву и помогают остановить перенос соли и пыли во время сильных ветров. Благодаря этому на месте бывшего морского дна постепенно начинает формироваться новая экосистема. В регионе уже появляются птицы, грызуны, пресмыкающиеся, а также куланы и джейраны.

Для сложных солончаковых участков специалисты используют и другие галофитные растения, способные выживать в условиях высокой засоленности почвы.

Сегодня в работе применяются современные технологии – гидрогели, стимуляторы роста, специальные удобрения и беспилотники для посева на труднодоступных территориях. Казахстан также сотрудничает с международными организациями и обменивается опытом с Узбекистаном.

Кроме восстановления экологии, учёные работают над хозяйственным использованием озеленённых земель. На территориях саксауловых насаждений уже тестируют посев кормовых растений, чтобы в будущем использовать эти площади как пастбища.

Для обеспечения региона посадочным материалом в Казалинске построен питомник мощностью 3 миллиона сеянцев в год. Ещё один лесной питомник создают прямо на высохшем дне Арала. Учёные считают, что выращенные там растения будут лучше адаптированы к экстремальным условиям.

В ближайшие годы на базе Аральского лесного хозяйства планируется создать государственный природный резерват "Арал орманы" площадью более 1,3 миллиона гектаров. Он должен обеспечить защиту молодого леса и сохранить результаты масштабной экологической работы.

Казахстан также намерен расширять опыт Приаралья на другие проблемные территории страны, включая бывший Семипалатинский ядерный полигон.