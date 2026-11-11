На дорогах Казахстана ожидаются снег и дождь: водителей предупреждают об ухудшении видимости

Сегодня в ряде регионов Казахстана прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетісу и Ұлытау ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с ухудшением погоды на отдельных участках республиканских автодорог возможно снижение видимости и образование гололёда, что может осложнить дорожную обстановку.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулём, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом погодных и дорожных условий, а также избегать резких манёвров.