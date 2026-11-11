На дорогах Казахстана ожидаются снег и дождь: водителей предупреждают об ухудшении видимости
11 Ноября 2026, 09:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
11 Ноября 2026, 09:1011 Ноября 2026, 09:10
67Фото: BAQ.KZ
Сегодня в ряде регионов Казахстана прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетісу и Ұлытау ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.
В связи с ухудшением погоды на отдельных участках республиканских автодорог возможно снижение видимости и образование гололёда, что может осложнить дорожную обстановку.
Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулём, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом погодных и дорожных условий, а также избегать резких манёвров.
Самое читаемое
- В Астане расследуют гибель двух подростков
- Зрители возмутились состоянием Киркорова и потребовали вернуть деньги за билеты
- «Полковники с поклоном»: в Алматы наказали женщину, хваставшуюся связями в полиции
- Жена Нуртаса Адамбая заявила, что он попал под влияние секты
- Доллар может укрепиться, а тенге оказаться под давлением: ФРС готовится повысить ставку