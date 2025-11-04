На дорогах Павлодарской и Абайской областей введены ограничения движения из-за непогоды
КазАвтоЖол назвал ориентировочное время открытие дорог.
В связи с ухудшением погодных условий введены временные ограничения движения для всех видов автотранспорта на республиканских трассах в Павлодарской и Абайской областях, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
Павлодарская область:
– участок автодороги "Гр. КНР – Майкапчагай – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ" (км 427–587), направление с. Кенжеколь – граница Абайской области;
Область Абай:
– участок той же автодороги "Гр. КНР – Майкапчагай – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ" (км 587–733), направление граница Павлодарской области – г. Семей.
Ориентировочное время открытия движения — 05 ноября 2025 года в 07:30, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасности проезда.
Для получения актуальной информации о состоянии дорог и введенных ограничениях водители могут обращаться в круглосуточный колл-центр 1403.
