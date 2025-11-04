В связи с ухудшением погодных условий введены временные ограничения движения для всех видов автотранспорта на республиканских трассах в Павлодарской и Абайской областях, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Павлодарская область:

– участок автодороги "Гр. КНР – Майкапчагай – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ" (км 427–587), направление с. Кенжеколь – граница Абайской области;

Область Абай:

– участок той же автодороги "Гр. КНР – Майкапчагай – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ" (км 587–733), направление граница Павлодарской области – г. Семей.

Ориентировочное время открытия движения — 05 ноября 2025 года в 07:30, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасности проезда.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог и введенных ограничениях водители могут обращаться в круглосуточный колл-центр 1403.