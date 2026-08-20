На дороге к границе с Россией временно ограничат движение
20 Августа 2026, 13:08
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20 Августа 2026, 13:0820 Августа 2026, 13:08
110Фото: кадры из видео
В Западно-Казахстанской области временно ограничат движение на трассе, ведущей к границе с Россией.
Ограничение будет действовать 22 августа с 05:00 до 12:00 на 247-м километре международной автодороги Актобе – Уральск – граница РФ (пункт пропуска «Сырым»).
Причина – ремонт моста через реку Шаган. На время проведения работ участок будет закрыт для всех видов автотранспорта.
Водителям, которые планируют поездки в направлении российской границы в это время, рекомендуют заранее учитывать ограничение при построении маршрута.
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