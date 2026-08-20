К границе с Туркменистаном за два часа: в Мангистау обновляют трассу

В Мангистауской области продолжается капитальный ремонт трассы, ведущей к границе с Туркменистаном. Работы идут на 50-километровом участке республиканской дороги Жетыбай – Жанаозен – Кендерли – граница Туркменистана.

Сейчас на всем участке уже подготовлено земляное полотно, почти на 50 километрах уложены геотекстиль и нижний слой основания. Верхний слой основания готов на 33 километрах, крупнозернистый асфальтобетон уложен на 28 километрах.

После завершения ремонта пропускная способность трассы должна увеличиться примерно вдвое. Существенно сократится и время в дороге: путь от Жанаозена до границы с Туркменистаном, по расчетам, будет занимать около двух часов вместо нынешних семи.

Кроме того, по этой дороге можно добраться до курортной зоны Кендерли. Таким образом, после завершения ремонта маршрут должен стать удобнее как для международных перевозок, так и для поездок внутри Мангистауской области.