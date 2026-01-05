На двух республиканских дорогах Казахстана ограничили движение из-за непогоды
Движение ограничено для грузового и общественного видов транспорта
Сегодня, 16:42
5 января 2026 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на автодорогах республиканского значения в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, передает Baq.kz.
А именно на участке автодороги "Актобе – Уральск – граница РФ" км. 393-526 (уч. п.Жымпиты – гр.Актюбинской области) и на участке автодороги "Актобе – Уральск – граница РФ" км. 526-702 (уч. гр. Западно-Казахстанской обл. – п.Маржанбулак).
- Ориентировочное время открытия дороги – 6 января 2026 года в 07:00, - сообщили в АО НК "КазАвтоЖол".
В нацкомпании подчеркивают, дополнительную информацию можно получить, позвонив в Колл-центр 1403 в любое время суток.
