Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан запустил новые госуслуги в сфере земельных отношений на портале eGov.kz, передает BAQ.KZ

C января 2026 года на портале eGov.kz стали доступны услуги по продлению срока аренды земельного участка, продаже земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку, а также выдаче решения на изменение целевого назначения земельного участка.

– Новые сервисы направлены на повышение удобства получения государственных услуг, сокращение сроков их оказания, а также обеспечение прозрачности процедур в сфере земельных отношений. Запуск электронных услуг осуществлен в рамках работы по автоматизации и цифровизации государственных услуг, проводимой Комитетом по управлению земельными ресурсами совместно с МИИиЦР РК, – говорится в сообщении Минздрава РК.