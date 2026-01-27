На eGov появились новые услуги в сфере земельных отношений
Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан запустил новые госуслуги в сфере земельных отношений на портале eGov.kz, передает BAQ.KZ.
C января 2026 года на портале eGov.kz стали доступны услуги по продлению срока аренды земельного участка, продаже земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку, а также выдаче решения на изменение целевого назначения земельного участка.
– Новые сервисы направлены на повышение удобства получения государственных услуг, сокращение сроков их оказания, а также обеспечение прозрачности процедур в сфере земельных отношений. Запуск электронных услуг осуществлен в рамках работы по автоматизации и цифровизации государственных услуг, проводимой Комитетом по управлению земельными ресурсами совместно с МИИиЦР РК, – говорится в сообщении Минздрава РК.
В ведомстве подчеркнули, что работа по дальнейшему совершенствованию и автоматизации государственных услуг в сфере земельных отношений будет продолжена.
