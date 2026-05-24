На Филиппинах десятки рабочих оказались под завалами рухнувшей стройки

Под завалами могут находиться до 40 человек.

Сегодня 2026, 10:31
АВТОР
Фото: Report

В филиппинском городе Анхелес обрушилось строящееся десятиэтажное здание.

Как сообщает GMA News, на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Около 10 человек смогли самостоятельно выбраться из зоны обрушения.

Руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелайо заявил, что под конструкциями, предположительно, остаются 30-40 строительных рабочих.

Он также отметил, что обрушение затронуло соседнее здание. Под завалами оказался 51-летний турист из Малайзии, которого спасателям удалось извлечь живым.

