На Филиппинах десятки рабочих оказались под завалами рухнувшей стройки
Под завалами могут находиться до 40 человек.
Сегодня 2026, 10:31
Фото: Report
В филиппинском городе Анхелес обрушилось строящееся десятиэтажное здание.
Как сообщает GMA News, на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Около 10 человек смогли самостоятельно выбраться из зоны обрушения.
Руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелайо заявил, что под конструкциями, предположительно, остаются 30-40 строительных рабочих.
Он также отметил, что обрушение затронуло соседнее здание. Под завалами оказался 51-летний турист из Малайзии, которого спасателям удалось извлечь живым.
