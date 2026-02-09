На Филиппинах из-за последствий шторма "Басянг" погибли 12 человек
Сегодня, 08:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:09Сегодня, 08:09
73Фото: Report
На Филиппинах из-за разрушительных последствий тропического шторма "Басянг" погибли не менее 12 человек, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщил телеканал GMA со ссылкой на Управление гражданской обороны, четверо погибших стали жертвами оползня в Кагаян-де-Оро, остальные утонули.
В целом последствия стихии, сопровождающейся наводнениями и оползнями, затронули почти полмиллиона жителей юга Филиппин, 38 зданий полностью разрушены, 407 частично повреждены.
"Около 467 000 человек пострадали от последствий тропического циклона "Басянг" на Висайских островах и Минданао", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Как государство поддерживает пенсионеров Казахстана: полный обзор выплат и льгот
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Теннисисты из Монако обыграли Казахстан на Кубке Дэвиса
- На ярмарке в Усть-Каменогорске реализовано 15 тонн продукции
- Команды спецназа Казахстана вошли в топ-10 по итогам первого дня UAE SWAT Challenge в ОАЭ