На Филиппинах из-за последствий шторма "Басянг" погибли 12 человек

Сегодня, 08:09
На Филиппинах из-за разрушительных последствий тропического шторма "Басянг" погибли не менее 12 человек, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил телеканал GMA со ссылкой на Управление гражданской обороны, четверо погибших стали жертвами оползня в Кагаян-де-Оро, остальные утонули.

В целом последствия стихии, сопровождающейся наводнениями и оползнями, затронули почти полмиллиона жителей юга Филиппин, 38 зданий полностью разрушены, 407 частично повреждены.

"Около 467 000 человек пострадали от последствий тропического циклона "Басянг" на Висайских островах и Минданао", - говорится в сообщении.

