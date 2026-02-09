На Филиппинах из-за разрушительных последствий тропического шторма "Басянг" погибли не менее 12 человек, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил телеканал GMA со ссылкой на Управление гражданской обороны, четверо погибших стали жертвами оползня в Кагаян-де-Оро, остальные утонули.

В целом последствия стихии, сопровождающейся наводнениями и оползнями, затронули почти полмиллиона жителей юга Филиппин, 38 зданий полностью разрушены, 407 частично повреждены.