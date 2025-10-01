На Филиппинах зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9
Фото: Anadolu
У западного побережья Паломпон на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр находился примерно в 10 километрах к западу от района Паломпон и у побережья Калапе. Очаг залегал на глубине около 10 километров.
Сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало. Также не объявлялось предупреждение о цунами. Филиппины входят в число стран с наибольшей сейсмической активностью, поскольку расположены в Тихоокеанском "огненном кольце" — зоне частых землетрясений и извержений вулканов.
