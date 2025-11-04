По меньшей мере два человека погибли на Филиппинах в результате разрушительного тайфуна "Калмаэги", передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал France 24. Сильные дожди и порывистый ветер охватили островной архипелаг, вызвав наводнения и массовую эвакуацию жителей.

В центральной провинции Бохоль один человек погиб от падения дерева, а в южной провинции Лейте пожилой мужчина утонул из-за резкого подъема уровня воды, сообщил глава службы помощи при стихийных бедствиях Данило Атьенца. Стихия оставила после себя разрушения и сотни затопленных домов, заставив местных жителей искать укрытие даже на крышах зданий.

На востоке архипелага Висайских островов, в провинции Динагат, скорость ветра достигала 205 км/ч, отмечают в национальной метеорологической службе. Заместитель директора бюро гражданской защиты Рафаэлито Алехандро сообщил, что около 387 тысяч человек были эвакуированы в безопасные места, чтобы избежать угрозы жизни. Местные власти продолжают наблюдать за развитием ситуации и оказывают помощь пострадавшим регионам.