На финансирования аграриев области Жетысу предусмотрено 750 млрд тенге

В рамках встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков провел встречу с жителями Жетысу, включая сельхозтоваропроизводителей региона, передает BAQ.KZ.

Вице-министр отметил, что в 2025 году благодаря системным мерам господдержки по льготному финансированию весенне-полевых и уборочных работ и широкому внедрению современных агротехнологий второй год подряд Казахстан продемонстрировал высокие результаты в растениеводстве.

«Это позволило полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и увеличить объемы экспорта. Так, в 2024–2025 маркетинговом году было экспортировано 15,3 млн тонн зерна, что почти на 60% выше показателя прошлого года (9,6 млн тонн) и является самым высоким результатом за последние 20 лет», – отметил Ербол Тасжуреков.

Отдельное внимание было уделено вопросам диверсификации посевных площадей. В текущем году в результате данной работы по стране посевная площадь увеличится на 180 тыс. га и составит порядка 23,8 млн га.

В области Жетысу посевные увеличатся до 512 тыс. га, что на 12 тыс. га больше уровня прошлого года. При этом площадь кукурузы будет увеличена до 47,6 тыс. га, кормовые культуры займут 91,5 тыс. га, масличные – 105,4 тыс. га, площадь посевов пшеницы сохранится на уровне прошлого года – 87,6 тыс. га.

В ходе встречи вице-министр подробно остановился на действующих мерах господдержки.

Он напомнил, что с 1 октября 2025 года продолжена практика раннего финансирования аграриев для проведения весенне-полевых работ. В текущем году на эти цели предусмотрено 750 млрд тенге, из которых уже профинансировано более 4,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей на сумму 612 млрд тенге.

В регионе льготные кредиты под 5% на сумму 8,2 млрд тенге уже получили 256 фермеров.

Механизмом гарантирования займов через фонд «Даму», который позволяет покрыть до 85% суммы кредита в Жетісу воспользовались 64 хозяйства на сумму 2,3 млрд тенге.

По программе льготного лизинга в 2026 году аграриями региона подано 99 заявок на 3,9 млрд тенге.

«Положительный опыт льготного кредитования весенне-полевых работ позволил расширить механизм доступа к льготным кредитам на пополнение оборотных средств для предприятий переработки. В результате в 2025 году были выделены краткосрочные кредиты под «чистые» 5% годовых в объеме 44,3 млрд тенге. В Жетісу профинансировано 8 проектов на сумму 4 млрд тенге», – отметил вице-министр.

Особый интерес у участников встречи вызвал Комплексный план развития животноводства, на реализацию которого предусмотрено 400 млрд тенге. Сельхозтоваропроизводители активно интересовались мерами поддержки при приобретении скота, строительстве и модернизации животноводческих ферм.

Аграрии подняли ряд актуальных вопросов, включая обновление сельхозтехники и обеспечение ветеринарной безопасности. По каждому из них были даны развернутые разъяснения и рекомендации.