В КНДР прошли учения по запуску гиперзвуковой ракеты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации агентства, 4 января подразделение, входящее в состав крупной ударной огневой группы Корейской народной армии, провело ракетные пусковые учения. Они были организованы в рамках оперативной оценки устойчивости, эффективности и функционирования системы сдерживания КНДР, а также проверки готовности гиперзвукового вооружения, подтверждения его возможностей по выполнению боевых задач и совершенствования навыков личного состава ракетных войск.

За ходом учений наблюдал генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что поддержание и дальнейшее укрепление мощного и надежного ядерного сдерживания за счет постоянной проверки ключевых элементов оборонного потенциала, повышения их характеристик и освоения оперативных возможностей является "очень важной стратегической задачей".

"Благодаря сегодняшнему пусковому учению мы можем подтвердить, что была выполнена одна из важнейших технологических задач национальной обороны", - сказал Ким Чен Ын, комментируя итоги пуска.

По его словам, "ракетные военнослужащие безупречно продемонстрировали готовность ядерных сил КНДР и придали уверенность в их надежности".

Он также подчеркнул, что в последнее время были достигнуты "важные успехи в практическом развертывании ядерных сил и подготовке их к реальной войне", назвав этот потенциал результатом линии партии на укрепление национальной обороны и приоритетного развития оборонной науки и технологий.

"Мы должны постоянно совершенствовать военные средства, прежде всего наступательные системы вооружений. Это является неотъемлемой задачей самообороны", — заявил Ким Чен Ын, добавив, что регулярная демонстрация готовности стратегических наступательных средств и их поражающей мощи является эффективным способом поддержания сдерживания.

По его словам, проводимая деятельность "направлена на поэтапное выведение ядерного сдерживания на более высокий уровень", что, как он отметил, наглядно подтверждается "нынешним геополитическим кризисом и сложными международными событиями".

Согласно сообщению, гиперзвуковые ракеты были запущены из района Рёкпхо города Пхеньян в северо-восточном направлении и поразили цели на расстоянии 1 000 километров в акватории Восточного моря Кореи.