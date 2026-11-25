В рамках масштабной программы «Народная стройка», объявленной в Послании Главы государства, Правительством выделено 37,4 млрд теңге из Фонда инфраструктурного развития на строительство подводящих газопроводов и газораспределительных сетей в шести районах области Жетысу: Аксуском, Сарканском, Алакольском, Панфиловском, Каратальском и Ескельдинском районах.

Всего проектом газификации охвачено порядка 100 населенных пунктов. Общая протяженность новых сетей составит около 3,3 тыс. км, что позволит обеспечить газом более 183 тыс. человек.

Финансирование выделено на два основных направления:

Подключение населенных пунктов к магистральному газопроводу «Талдықорған – Үшарал»;

Завершение переходящих объектов общей протяженностью около 576 км.

На подключение 84 сел к магистральному газопроводу «Талдықорған – Үшарал» выделено свыше 27 млрд теңге. Строительство магистрального газопровода завершено в 2025 году во исполнение поручения Президента. В настоящее время заключаются договоры на проведение строительно-монтажных работ по прокладке 2,7 тыс. км распределительных сетей для 133,9 тыс. жителей трех районов:

Алакольский район: самый протяженный участок – 1 115 км (252 км по I очереди и 863 км по II очереди). Газ придет в 28 сел, где проживают 61,2 тыс. человек.

Сарканский район: предусмотрено строительство 893 км сетей (218 км по I очереди и 675 км по II очереди) для 35,7 тыс. жителей в 19 населенных пунктах.

Аксуский район: будет проложено 767 км газопроводов (281 км по I очереди и 486 км по II очереди). Доступ к газу получат 36,9 тыс. человек в 37 селах.

Старт работ намечен на конец 2026 года, полное завершение запланировано на 2028 год.

Кроме того, более 10,3 млрд теңге выделено на завершение 16 переходящих объектов общей протяженностью около 576 км. Полный ввод в эксплуатацию ожидается до конца 2026 года, что обеспечит газом 49,4 тыс. человек:

Панфиловский район: строится 503,6 км сетей в 12 селах, где проживают 45,3 тыс. жителей;

Каратальский район: прокладывается 37,5 км газопроводов в трех селах для более чем 2 тыс. жителей;

Ескельдинский район: в селе Жалғызағаш строится 34,5 км сетей для более чем 1,9 тыс. человек.

Строительство новых газопроводов является частью системной работы по газификации области. Согласно региональной схеме «Комплексная газификация области Жетiсу с перспективой до 2030», из 356 населенных пунктов газификации подлежат 210.

Если до образования области доступ к природному газу имели всего пять населенных пунктов, включая в том числе и город Талдықорған, то на сегодня уже газифицировано 115 сел и городов – это 468,5 тыс. жителей (121,1 тыс. абонентов), или 67,4% населения региона. После завершения всех 16 переходящих объектов к концу 2026 года количество газифицированных населенных пунктов вырастет до 126, охват превысит 518 тыс. человек, а общий уровень газификации области достигнет 74%.

В целом, согласно данным Министерства энергетики, по Казахстану уровень газификации – 64,2% (в 2025 году – 62,4%), доступ к природному газу получили 13,1 млн человек. К концу текущего года показатель планируется довести до 64,5%, а в перспективе, в соответствии с поручением Президента, уровень газификации страны к 2035 году должен достичь 80% за счет реализации проектов газоснабжения северных и восточных регионов Казахстана.

Реализация данных инфраструктурных проектов позволит сократить использование угля, снизить нагрузку на экологию, а также создаст условия для развития малого и среднего бизнеса на селе и в целом расширит доступ жителей к природному газу и повысит уровень газификации региона.