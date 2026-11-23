В Павлодаре мужчина устроил погром на контрольно-пропускном пункте отдела полиции. Он разбил компьютерную технику, повредил мебель, кнопку тревожной сигнализации и оборвал провода. Ущерб оценили в 200 тысяч тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Павлодара.

Инцидент произошёл 1 ноября 2026 года около пяти часов утра в Северном отделе полиции на улице Лермонтова, 51.

По материалам дела, мужчину доставили в отдел полиции. Находясь в помещении контрольно-пропускного пункта, он умышленно повредил рабочий стол, монитор, системный блок компьютера, шкаф для хранения личных вещей задержанных и доставленных граждан.

Кроме того, мужчина сломал кнопку тревожной сигнализации, повредил оборудование системы контроля доступа, блок питания и оборвал провода.

Общий материальный ущерб составил 200 тысяч тенге.

В суде павлодарец полностью признал вину, раскаялся и не стал оспаривать обстоятельства произошедшего. Также он пообещал возместить причинённый ущерб.

Инспектор полиции подтвердил обстоятельства происшествия и представил документы, подтверждающие стоимость повреждённого имущества.

Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 147-1 КоАП РК и назначил ему пять суток административного ареста.

Постановление вступило в законную силу.