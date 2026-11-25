Со следующего года лодочные станции с озера Бурабай планируют перенести на Большое Чебачье. На самом Бурабае останется только электрический водный транспорт. Об этом рассказал руководитель управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Нагрузка на курорт растёт. За летний сезон Бурабай посетили больше миллиона человек, а по итогам года регион ожидает свыше 2 млн посещений. Для восстановления экосистемы в озеро выпустили около 150 тысяч мальков белого амура. В области строят комплексы по переработке органических отходов.

Теперь туристов хотят привлечь и зимой.

«Наша задача – не просто увеличивать количество туристов, а создавать условия, при которых регион будет интересен для отдыха в любое время года. Для этого необходимо развивать инфраструктуру, расширять возможности размещения, создавать новые туристические продукты и привлекать инвестиции», – отметил Андрей Подгурский.

Сколько туристов принимает регион

В туристической сфере области работают больше 700 предприятий, из них около 370 гостиниц и баз отдыха. На Акмолинскую область приходится около 10% всех туристических услуг страны. За первое полугодие гостиницы и базы отдыха приняли больше 500 тысяч человек, объём услуг вырос почти на 20%.

Какие отели строят

В Кокшетау возводят четырёхзвёздочную гостиницу Ramada Encore by Wyndham, открыть её планируют в 2027 году. В Бурабае к вводу готовят бутик-отель Rivera Burabay, строят апарт-отель Radisson Blu и комплекс Holiday Inn Resort. На очереди проект Mövenpick Hotels & Resorts.

В Бурабае начали строить конгресс-центр для международных конференций, деловых встреч и крупных мероприятий. В Щучинске возводят третью очередь Центра олимпийской подготовки. Там будут тренировочные трамплины, крытая ледовая арена почти на 3 тысячи зрителей и специализированная школа-интернат.

«Конгресс-центр и новые спортивные объекты позволят расширить туристические возможности региона. Мы рассчитываем, что благодаря таким проектам Бурабай сможет принимать гостей не только летом, но и в течение всего года. Это также даст дополнительный импульс развитию гостиничного бизнеса, общественного питания и других направлений предпринимательства», – подчеркнул Андрей Подгурский.

Дороги, автобусы и связь

В Щучинске проложили новые сети водопровода и канализации, к ним продолжают подключать детские оздоровительные центры. Отремонтировали участки дорог из Кокшетау в Зеренду и Молодёжное и из Щучинска в Николаевку. В Бурабае добавили освещение и парковочные места.

Вокзал Щучинска модернизировали. По курортной зоне пустили регулярные автобусы и купили для них восемь новых машин. В туристических местах расширяют покрытие мобильной связью.

Где гулять

В Щучинске завершили первый этап реконструкции дендропарка и открыли экопарк «Умай». Ещё три экопарка появились в Аккольском, Зерендинском и Целиноградском районах. До 2028 года планируют открыть ещё четыре.

На горе Болектау в Бурабае обустроили экотропу с лестницами и смотровыми площадками. Для тех, кто интересуется историей, разработали маршрут «Абакай» по памятным местам региона.

Первый зимний фестиваль

19 декабря в комплексе Botai Hills 53° пройдёт Après-Ski Festival. Организаторы ждут больше тысячи гостей. В программе презентация комплекса, музыкальные выступления и зажжение главной новогодней ёлки области.