Мысли о суициде – сигнал, что человеку срочно нужна помощь. В Казахстане каждый, кто оказался в кризисе, может обратиться за поддержкой: работают телефоны доверия, психологические центры и экстренные службы. Важно знать – вы не одни, и помощь доступна в любое время суток. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие виды поддержки доступны казахстанцем, куда обращаться и почему говорить о боли – не стыдно. Подробнее – в материале.

Система помощи: от слов до конкретных шагов

Руководитель отдела Республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК Ринат Музафаров отметил, что в стране существует комплексная система помощи. Это не только разговор с психологом, но и полноценная медицинская, психотерапевтическая и даже социальная поддержка.

"В республике существует разветвлённая система поддержки людей, находящихся в состоянии психоэмоционального кризиса или испытывающих суицидальные мысли. Наиболее организованная помощь – для детей и подростков", - пояснил Ринат Музафаров.

Психологическая помощь – это не только поддержка, но и психокоррекционная работа, направленная на снижение интенсивности переживаний, проработку трудностей и поиск конструктивных выходов из кризиса.

"В организациях здравоохранения можно получить помощь на уровне психолога, психотерапевта, а в случае необходимости – и медикаментозное лечение. При этом помощь оказывается как амбулаторно, так и в стационаре", - подчеркнул Музафаров.

Где и как обратиться: телефоны и адреса

Если человеку очень тяжело, он переживает сильные эмоции, тревогу или думает о самоубийстве, он может обратиться за помощью. Позвонить можно в любое время — и днём, и ночью. Специалисты выслушают и постараются помочь. Для этого в Казахстане работают телефоны доверия и службы поддержки.

Номер 111 – это единый контакт-центр, куда могут позвонить дети, женщины и семьи, если им нужна психологическая или социальная помощь.

Номер 112 – это экстренные службы. Если ситуация срочная (например, человек в опасности), нужно звонить туда.

Номер 1303 – это телефон доверия в городе Алматы. Там работают специалисты, которые могут выслушать и помочь.

"Во всех региональных центрах психического здоровья работают круглосуточные телефоны доверия. По этим номерам можно получить бесплатную психологическую помощь", – рассказал Музафаров.

В случае тяжелого состояния, включая мысли о суициде или попытку, помощь окажут в Центрах психического здоровья. Они есть в каждом областном центре, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

"Если человек начал планировать или предпринимать действия, необходимо обращаться в экстренные службы. Важно не оставаться одному. Обращаясь за помощью, нужно четко проговорить: "Мне срочно нужна помощь. Я думаю о самоубийстве". Это не проявление слабости, а шаг к спасению жизни", - отметил Ринат Музафаров.

Помощь через телефоны доверия всегда бесплатна и анонимна. В медицинских организациях документы могут потребоваться только для оформления, но предварительных направлений не нужно.

Выездные бригады и поддержка родственников

В экстренных ситуациях выезжают специализированные психиатрические бригады. Также, при необходимости, в состав бригад МЧС могут включаться психологи.

"Родственники также могут обратиться за помощью. Консультации доступны по телефонам доверия или в медицинских организациях. Специалисты помогут оценить состояние близкого и дадут рекомендации по действиям", - пояснил Музафаров.

Тем, кто не готов говорить по телефону, будут доступны онлайн-сервисы. В частности, ЮНИСЕФ и РНПЦПЗ разрабатывают платформу для онлайн-помощи, где консультации будут проводить профессиональные психологи.

"НПО и благотворительные организации всё активнее включаются в помощь. Они предоставляют психологическую поддержку, могут направить в нужный центр, консультируют родственников и распространяют материалы по самопомощи", - поделился Музафаров.

Государственная стратегия: меньше суицидов – больше жизни

С 2023 года реализуется Комплексный план по защите детей от насилия и суицида. Он включает обучение специалистов, развитие устойчивости у подростков и "зелёный коридор" между образованием и здравоохранением.

"Ожидаемые результаты к 2025 году – снижение количества суицидов и попыток на 5% ежегодно. Также разрабатывается план по превенции суицидов среди всего населения. В него войдут меры по ограничению доступа к средствам, созданию горячих линий и кризисных центров", – отметил Ринат Музафаров.

Большинство людей, переживающих острый кризис, на самом деле не хотят умереть. Они хотят избавиться от боли. Именно в такие моменты нужна поддержка, а не осуждение.