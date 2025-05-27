На грани: как вовремя распознать кризис и уберечь от суицида
Получить помощь можно в Центрах психического здоровья круглосуточно, конфиденциально и бесплатно.
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Мысли о суициде – сигнал, что человеку срочно нужна помощь. В Казахстане каждый, кто оказался в кризисе, может обратиться за поддержкой: работают телефоны доверия, психологические центры и экстренные службы. Важно знать – вы не одни, и помощь доступна в любое время суток. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие виды поддержки доступны казахстанцем, куда обращаться и почему говорить о боли – не стыдно. Подробнее – в материале.
Система помощи: от слов до конкретных шагов
Руководитель отдела Республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК Ринат Музафаров отметил, что в стране существует комплексная система помощи. Это не только разговор с психологом, но и полноценная медицинская, психотерапевтическая и даже социальная поддержка.
"В республике существует разветвлённая система поддержки людей, находящихся в состоянии психоэмоционального кризиса или испытывающих суицидальные мысли. Наиболее организованная помощь – для детей и подростков", - пояснил Ринат Музафаров.
Психологическая помощь – это не только поддержка, но и психокоррекционная работа, направленная на снижение интенсивности переживаний, проработку трудностей и поиск конструктивных выходов из кризиса.
"В организациях здравоохранения можно получить помощь на уровне психолога, психотерапевта, а в случае необходимости – и медикаментозное лечение. При этом помощь оказывается как амбулаторно, так и в стационаре", - подчеркнул Музафаров.
Где и как обратиться: телефоны и адреса
Если человеку очень тяжело, он переживает сильные эмоции, тревогу или думает о самоубийстве, он может обратиться за помощью. Позвонить можно в любое время — и днём, и ночью. Специалисты выслушают и постараются помочь. Для этого в Казахстане работают телефоны доверия и службы поддержки.
Номер 111 – это единый контакт-центр, куда могут позвонить дети, женщины и семьи, если им нужна психологическая или социальная помощь.
Номер 112 – это экстренные службы. Если ситуация срочная (например, человек в опасности), нужно звонить туда.
Номер 1303 – это телефон доверия в городе Алматы. Там работают специалисты, которые могут выслушать и помочь.
"Во всех региональных центрах психического здоровья работают круглосуточные телефоны доверия. По этим номерам можно получить бесплатную психологическую помощь", – рассказал Музафаров.
В случае тяжелого состояния, включая мысли о суициде или попытку, помощь окажут в Центрах психического здоровья. Они есть в каждом областном центре, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.
"Если человек начал планировать или предпринимать действия, необходимо обращаться в экстренные службы. Важно не оставаться одному. Обращаясь за помощью, нужно четко проговорить: "Мне срочно нужна помощь. Я думаю о самоубийстве". Это не проявление слабости, а шаг к спасению жизни", - отметил Ринат Музафаров.
Помощь через телефоны доверия всегда бесплатна и анонимна. В медицинских организациях документы могут потребоваться только для оформления, но предварительных направлений не нужно.
Выездные бригады и поддержка родственников
В экстренных ситуациях выезжают специализированные психиатрические бригады. Также, при необходимости, в состав бригад МЧС могут включаться психологи.
"Родственники также могут обратиться за помощью. Консультации доступны по телефонам доверия или в медицинских организациях. Специалисты помогут оценить состояние близкого и дадут рекомендации по действиям", - пояснил Музафаров.
Тем, кто не готов говорить по телефону, будут доступны онлайн-сервисы. В частности, ЮНИСЕФ и РНПЦПЗ разрабатывают платформу для онлайн-помощи, где консультации будут проводить профессиональные психологи.
"НПО и благотворительные организации всё активнее включаются в помощь. Они предоставляют психологическую поддержку, могут направить в нужный центр, консультируют родственников и распространяют материалы по самопомощи", - поделился Музафаров.
Государственная стратегия: меньше суицидов – больше жизни
С 2023 года реализуется Комплексный план по защите детей от насилия и суицида. Он включает обучение специалистов, развитие устойчивости у подростков и "зелёный коридор" между образованием и здравоохранением.
"Ожидаемые результаты к 2025 году – снижение количества суицидов и попыток на 5% ежегодно. Также разрабатывается план по превенции суицидов среди всего населения. В него войдут меры по ограничению доступа к средствам, созданию горячих линий и кризисных центров", – отметил Ринат Музафаров.
Большинство людей, переживающих острый кризис, на самом деле не хотят умереть. Они хотят избавиться от боли. Именно в такие моменты нужна поддержка, а не осуждение.
"Человек, который задумывается о самоубийстве, чаще всего не хочет умереть – он хочет прекратить свою боль и страдание, с которыми не может справиться. Он не хочет жить так, как живёт сейчас. Поэтому крайне важно быть внимательными к себе и окружающим, замечать сигналы бедствия, проявлять участие и не бояться обращаться за помощью. Открытое обращение к специалистам – не проявление слабости, а шаг к жизни и восстановлению", - подытожил спикер.
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