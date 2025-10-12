На границе Афганистана и Пакистана произошли масштабные столкновения, в результате которых погибли десятки военнослужащих, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD. Афганские войска вечером 11 октября открыли огонь по пакистанским пограничным постам — в ответ на недавние авиаудары Пакистана по Кабулу. По данным афганского Минобороны, убито 58 пакистанских солдат, с афганской стороны — 20 погибших и раненых. Эти данные пока не подтверждены из независимых источников.

Пакистан ответил артиллерийским огнём. По сведениям газеты Dawn, бои к утру стихли, но в районе Куррам ещё слышны выстрелы. Кабул сообщил, что прекратил атаки по просьбе Катара и Саудовской Аравии.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф вновь обвинил афганские власти в укрывательстве террористов, а министр внутренних дел Мохсин Накви пригрозил "уничтожающим ответом".