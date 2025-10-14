На заседании правительства министр финансов Мади Такиев сообщил о масштабной модернизации автомобильных пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, работа направлена на развитие транзитного потенциала Казахстана и увеличение товарооборота с сопредельными странами. На сегодня полностью введены в эксплуатацию 4 пункта пропуска из запланированных девяти, оставшиеся пять планируется завершить до конца текущего года.

"При этом, параллельно необходимо развивать приграничную и сервисную инфраструктуру вблизи пунктов пропуска. Наряду с этим, в апреле начата реконструкция пешеходного пункта пропуска "Жибек жолы", проектная мощность которого составит 70 тысяч физических лиц в сутки, 2 тысячи легкового транспорта и 200 автобусов", – отметил министр.

По итогам уже проведенной модернизации пропускная способность на границе выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, а поступления таможенных платежей увеличились на 518 млрд тенге.

В числе оперативных решений, позволивших повысить эффективность работы, Такиев назвал перевод пункта "Нур Жолы" на круглосуточный режим, увеличение времени работы постов "Майкапчагай" и "Алаколь" до 12 часов в сутки, а также переход пункта "Бахты" на семидневную рабочую неделю.

После завершения всех модернизационных работ совокупная пропускная способность пунктов пропуска увеличится в шесть раз – до 5 млн автотранспортных средств в год.