На границе Казахстана и России образовалось скопление грузовиков

В пункте пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области наблюдается скопление грузового автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

По данным ведомства, увеличение количества автомобилей связано с сезонным ростом перевозок плодоовощной продукции.

Для сокращения времени ожидания пункт пропуска переведен на усиленный режим работы. Также организовано взаимодействие с местными исполнительными органами и принимаются дополнительные меры по обеспечению бесперебойного движения транспорта.

В КНБ напомнили, что перевозчики могут воспользоваться альтернативными маршрутами через другие международные пункты пропуска. В Павлодарской области для пересечения границы доступны пункты «Шарбакты» и «Урлютобе», а в Северо-Казахстанской области — «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар».

Кроме того, водителям и транспортным компаниям рекомендовано использовать систему электронной очереди. Она позволяет заранее проверить наличие свободных временных слотов и спланировать пересечение границы, что помогает снизить нагрузку на пункты пропуска и избежать длительного ожидания.

По информации КНБ, средняя пропускная способность пункта пропуска «Косак» на выезд составляет порядка 200–220 грузовых автомобилей в сутки.

В ведомстве призвали участников внешнеэкономической деятельности учитывать текущую ситуацию и при необходимости заранее корректировать маршруты движения.