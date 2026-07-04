В «Семей орманы» за день вспыхнули сразу четыре лесных пожара

На территории государственного лесного природного резервата Семей орманы 4 июля зарегистрировали сразу четыре лесных пожара. Как сообщили в резервате, после обнаружения очагов возгорания сотрудники государственной лесной охраны незамедлительно приступили к их тушению.

Все четыре пожара удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки. По предварительной информации, причиной возгораний стали грозовые разряды. Из-за сохраняющейся грозовой погоды в резервате предупреждают, что риск новых лесных пожаров остается высоким.

В связи с этим жителей и туристов призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе и не допускать действий, которые могут привести к новым возгораниям.