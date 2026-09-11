На границе Казахстана пресекли ввоз 107 тонн продукции
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На ветеринарном посту «Сырым» в Западно-Казахстанской области пресекли два нарушения при ввозе и транзите подконтрольной продукции общим весом 107 тонн. В первом случае пытались ввезти 88 тонн пшеничных отрубей из Чеченской Республики в Туркестанскую область и Шымкент. При проверке не оказалось ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, а также не была проведена необходимая термическая обработка.
Еще 19 тонн бескостной говядины и мясных полуфабрикатов из Минской области Беларуси следовали транзитом в Ташкент. На такую продукцию действуют временные ограничения из-за неблагополучной эпизоотической обстановки. Всю продукцию вернули в пункты отправления. На перевозчиков составили административные протоколы и наложили штрафы.
С начала года на посту «Сырым» выявили 230 нарушений. Было возвращено 230 транспортных средств, составлено 100 административных протоколов на общую сумму 8,9 млн тенге.
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