На границе Казахстана сократили время ожидания грузовиков до 30 минут

Среднее время прохождения границы для грузового транспорта в Казахстане сократилось с девяти часов примерно до 30 минут. За последние три года на модернизацию пунктов пропуска направили 118,6 млрд теңге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

Работа идет в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

За три года обновили 11 автомобильных пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС. Там расширили инфраструктуру, установили новое досмотровое оборудование, а на отдельных пунктах число полос увеличили с двух до шести.

За счет этого совокупная пропускная способность выросла примерно с 2 млн до 5 млн транспортных средств в год.

Часть контрольных процедур теперь проходит без остановки машины. Необходимые параметры фиксируются прямо во время движения автомобиля и автоматически передаются в информационные системы.

За счет расширения инфраструктуры и автоматизации среднее время прохождения грузового транспорта сократилось в 18 раз, до примерно 30 минут.

Таможенное оформление стало быстрее

В системе KEDEN автоматизировали предварительное информирование, транзит, декларирование и выпуск товаров.

Среднее время таможенного оформления сократилось с 11 часов до 3 часов 30 минут.

Через электронную очередь CarGoRuqsat оформлено более 4,5 млн бронирований.

Изменения затронули и железнодорожный транзит.

На направлении Китай - Казахстан - Центральная Азия работает механизм автоматического выпуска транзитных деклараций.

Время оформления одного контейнерного поезда сократилось примерно с трех часов до 30 минут.

Что будет дальше

До 2030 года планируется поэтапно завершить модернизацию автомобильных пунктов пропуска на границах с Россией и Кыргызстаном.

Работы будут связаны с расширением инфраструктуры, дальнейшим ростом пропускной способности, автоматизацией контроля и переводом процедур в цифровой формат.

В Правительстве рассчитывают, что модернизация поможет увеличить транзитные и внешнеторговые перевозки, сократить простои транспорта и логистические издержки бизнеса, а прохождение грузов через Казахстан сделать быстрее и предсказуемее.