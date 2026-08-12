За первые десять дней августа пограничники пресекли 551 факт незаконного перемещения товаров и грузов через границу Казахстана. Общая стоимость задержанного превысила 1 млрд тенге.

Основная часть нарушений была связана с горюче смазочными материалами.

С 1 по 10 августа Пограничная служба остановила 411 попыток незаконного вывоза ГСМ. Еще 140 случаев касались провоза товаров народного потребления.

В КНБ сообщили, что работа велась в пунктах пропуска через государственную границу. Все выявленные эпизоды были пресечены до перемещения грузов через границу.

Лиц, причастных к нарушениям, привлекли к ответственности в соответствии с законодательством Казахстана.

Проверки на границе продолжаются.