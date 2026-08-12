На границе Казахстана за 10 дней остановили незаконный провоз товаров на 1 млрд тенге
12 Августа 2026, 10:54
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12 Августа 2026, 10:5412 Августа 2026, 10:54
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За первые десять дней августа пограничники пресекли 551 факт незаконного перемещения товаров и грузов через границу Казахстана. Общая стоимость задержанного превысила 1 млрд тенге.
Основная часть нарушений была связана с горюче смазочными материалами.
С 1 по 10 августа Пограничная служба остановила 411 попыток незаконного вывоза ГСМ. Еще 140 случаев касались провоза товаров народного потребления.
В КНБ сообщили, что работа велась в пунктах пропуска через государственную границу. Все выявленные эпизоды были пресечены до перемещения грузов через границу.
Лиц, причастных к нарушениям, привлекли к ответственности в соответствии с законодательством Казахстана.
Проверки на границе продолжаются.
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