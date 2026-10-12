На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
12 Октября 2026, 13:20
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12 Октября 2026, 13:2012 Октября 2026, 13:20
72Фото: BAQ.KZ
В Кыргызстане произошло землетрясение интенсивностью до 4 баллов. Об этом сообщили в Центре данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра Республики Казахстан.
Согласно оперативным данным Центра, 12 октября 2026 года в 03 час. 04 мин. по времени Астаны в приграничном районе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение.
Координаты эпицентра: 39.70 градуса северной широты, 72.34 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.6 Энергетический класс K=10.6.
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