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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

12 Октября 2026, 13:20
АВТОР
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BAQ.KZ 12 Октября 2026, 13:20
12 Октября 2026, 13:20
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Фото: BAQ.KZ

В Кыргызстане произошло землетрясение интенсивностью до 4 баллов. Об этом сообщили в Центре данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра Республики Казахстан.

Согласно оперативным данным Центра, 12 октября 2026 года в 03 час. 04 мин. по времени Астаны в приграничном районе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 39.70 градуса северной широты, 72.34 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.6 Энергетический класс K=10.6. 

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