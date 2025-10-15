На пакистано-афганской границе вновь вспыхнули вооружённые столкновения, которые усиливают напряжённость в регионе, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Во вторник, 14 октября, в отдалённом приграничном районе между пакистанскими и афганскими силами произошли новые боевые действия. Пакистанские государственные СМИ обвинили афганских солдат в "неспровоцированном открытии огня", которое, по их данным, было отбито с серьёзным ответным ущербом афганским танкам и военным постам. Информацию подтвердили представители пакистанского телевидения и сотрудники служб безопасности.

Заместитель пресс-секретаря полиции провинции Хост на востоке Афганистана Тахир Ахрар подтвердил факт столкновений, но не раскрыл подробностей. Это уже второе за неделю взаимное обстреливание на линии границы между двумя странами.

Напряжённость на границе началась ещё 11 октября, когда пакистанские источники заявили, что афганские войска открыли огонь в нескольких точках, включая пакистанский город Читрал и афганский Бахрамча в Белуджистане. В ответ Пакистан применил тяжёлую артиллерию, танки, дроны и поднял в воздух истребители. В связи с этим военные Пакистана находятся в состоянии повышенной боевой готовности с 11 октября. При этом напряжение ощущается не только на западной границе с Афганистаном, но и на восточной, где ожидают возможного участия Индии в эскалации конфликта. Все пограничные переходы между Пакистаном и Афганистаном остаются закрытыми, несмотря на временное прекращение огня 12 октября после дипломатических призывов из Саудовской Аравии и Катара.

Тем временем представитель афганского движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил о гибели 58 пакистанских солдат в ответ на неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства, которые считаются в Кабуле серьёзными провокациями. Пакистанские военные сообщают о меньших потерях — 23 погибших солдата — при этом утверждая, что уничтожили более 200 боевиков "Талибана" и связанных с ними террористов.