Вооруженные столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана во вторник. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники, передает BAQ.KZ.

По информации, пограничники двух стран вступили в бой в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда. Как передает агентство Xinhua со ссылкой на власти исламского эмирата, ситуация на границе уже нормализовалась. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило, что пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям боевиков "Техрик-и-Талибан Пакистан", а также филиала террористической группировки ИГИЛ в Афганистане - "Вилаят Хорасан". Как отметили в ведомстве, операция была проведена в ответ на недавние теракты в Пакистане, в том числе на взрыв в мечети в Исламабаде.